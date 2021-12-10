Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
41 минуту назад

Почему нужно пить какао каждый день

Первыми какао-бобы начали использовать народы майя. Затем их завезли в Европу, где в те времена стали принимать в качестве лекарства. О пользе какао расскажет “Рамблер”.

Почему нужно пить какао каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Укрепляет иммунитет

Какао отлично подходит для восстановления иммунитета, так как обладает антиоксидантными свойствами. Оно способствует усилению кровотока, благоприятно сказывается на работе кишечника и успокаивает нервную систему. Также в какао содержатся флавоноиды, которые являются эффективным профилактическим средством: оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают показатели жирового обмена.

Снижает вероятность ожирения

Какао содержит фитонутриенты, которые обладают антибиотическими, противомикробными, противогрибковыми, противопаразитными, антимутагенными и антиканцерогенными свойствами. В нем мало жира и сахара, поэтому оно отлично подходит для повышения уровня энергии и одновременно дает чувство сытости. Так что если вы хотите получить полезное средство для похудения, чтобы избавиться от постоянного чувства голода, используйте какао.

Борется с астмой и аллергией

Какао содержит два соединения, называемых теобромином и теофиллином. Их считают противоастматическими. Первый из них, теобромин, помогает очистить дыхательные пути в легких и защищает от рака легких. А теофиллин уменьшает легочное сосудистое сопротивление и понижает давление в малом круге кровообращения. Поэтому регулярное употребление какао может помочь справиться с астмой и аллергическими реакциями.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители