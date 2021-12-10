Почему нужно пить какао каждый день

Первыми какао-бобы начали использовать народы майя. Затем их завезли в Европу, где в те времена стали принимать в качестве лекарства. О пользе какао расскажет “Рамблер”.

Укрепляет иммунитет

Какао отлично подходит для восстановления иммунитета, так как обладает антиоксидантными свойствами. Оно способствует усилению кровотока, благоприятно сказывается на работе кишечника и успокаивает нервную систему. Также в какао содержатся флавоноиды, которые являются эффективным профилактическим средством: оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают показатели жирового обмена.

Снижает вероятность ожирения

Какао содержит фитонутриенты, которые обладают антибиотическими, противомикробными, противогрибковыми, противопаразитными, антимутагенными и антиканцерогенными свойствами. В нем мало жира и сахара, поэтому оно отлично подходит для повышения уровня энергии и одновременно дает чувство сытости. Так что если вы хотите получить полезное средство для похудения, чтобы избавиться от постоянного чувства голода, используйте какао.

Борется с астмой и аллергией