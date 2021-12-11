Вредно ли есть натощак хурму

Спелая хурма — сезонная сладость, которую зимой можно найти на прилавках любого магазина. Можно ли употреблять оранжевый плод, если давно ничего не ели? Врачи утверждают, что не стоит.

Почему вредно есть хурму на голодный желудок

Хурма содержат танины — это группа соединений, которая содержится в листьях, коре и плодах и отвечает за «вяжущий» вкус. Также в хурме в большой дозе содержится пектин — полисахарид, который практически не усваивается пищеварительной системой.

Когда вы едите хурму натощак, эти два вещества под действием желудочной кислоты образуют сгустки и безоары (или попросту камни). Инородные тела не выводятся естественным путем. В худшем случае они могут заблокировать пищеварительный тракт, вызывая боль в верхней части живота, тошноту и рвоту.

Нередко организм реагирует вздутием и диареей. Кроме того, всего один плод натощак способен резко поднять уровень инсулина, а потому хурму не рекомендуют диабетикам.

Что делать, если я все же съем хурму натощак

Подобная реакция случается, если съесть на голодный желудок несколько крупных плодов. От одной хурмы вред будет менее заметным.