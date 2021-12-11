Вредно ли есть натощак хурму

Спелая хурма — сезонная сладость, которую зимой можно найти на прилавках любого магазина. Можно ли употреблять оранжевый плод, если давно ничего не ели? Врачи утверждают, что не стоит.
Хурма содержат танины — это группа соединений, которая содержится в листьях, коре и плодах и отвечает за «вяжущий» вкус. Также в хурме в большой дозе содержится пектин — полисахарид, который практически не усваивается пищеварительной системой.
Когда вы едите хурму натощак, эти два вещества под действием желудочной кислоты образуют сгустки и безоары (или попросту камни). Инородные тела не выводятся естественным путем. В худшем случае они могут заблокировать пищеварительный тракт, вызывая боль в верхней части живота, тошноту и рвоту.
Нередко организм реагирует вздутием и диареей. Кроме того, всего один плод натощак способен резко поднять уровень инсулина, а потому хурму не рекомендуют диабетикам.
Подобная реакция случается, если съесть на голодный желудок несколько крупных плодов. От одной хурмы вред будет менее заметным.
Если же хурма — ваш единственный вариант перекуса, очистите ее от кожуры. В кожице содержится наибольшая часть танинов, которые вызывают тяжесть в животе. Так как хурма тяжело переваривается организмом, ее нельзя есть на ночь.