Диетолог рассказала о правильном хранении новогодних салатов

Новогодние салаты желательно не хранить, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина , а если и хранить, то делать это с осторожностью, так как это хорошая среда для размножения бактерий.

«До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато, — рассказала диетолог. — Все будет зависеть от чувствительности организма. Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться, поэтому зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?»

Соломатина дала несколько советов, которые позволят избежать неприятных последствий, когда хочется порадовать себя салатом на следующий день после Нового года. Во-первых, по ее словам, необходимо следить за салатами в новогоднюю ночь, ставить в холодильник, если семья собралась гулять, а не оставлять на столе. Во-вторых, отправлять салаты в холодильник на ночь без заправки, тогда они точно простоят до утра. «Если человек хочет оставить салат на следующий день, в идеале нужно заранее сварить овощи, а на следующий день быстро порезать, залить заправкой и подать», — порекомендовала диетолог.