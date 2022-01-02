Ценители долгих чайных церемоний привыкли несколько свысока смотреть на тех, кто любит заварить по-быстрому чай в пакетике и бежать по своим делам дальше. А некоторые вдобавок подчеркивают, что пакетированный чай вовсе не чай и может быть опасен для здоровья. "Рамблер" выяснил, что не так с чаем в пакетиках и нужно ли его так бояться, а разобраться в этом вопросе помогла пищевой химик Ольга Косникова, которая также работала в компании, производящей листовой и пакетированный чай.

Сортов чая в мире — огромное множество. На вкус напитка влияет буквально все: страна происхождения, время сбора урожая, технология сушки, степень ферментации и много чего еще, включая, конечно же, способ заваривания.

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Не всем подходит традиционный способ заваривания в чайнике, многие предпочитают чай в пакетиках — опустил в кружку, дождался, когда чай станет приятного цвета, и выбросил. Это быстро и удобно, не нужно постоянно мыть заварочный чайник и убирать со стола чаинки, которые каждый раз норовят рассыпаться по всей кухне. Но нередко встречается мнение, что материалы, из которых изготавливаются чайные пакетики вредят здоровью, а вместо чая в них отходы производства и даже пыль.

Упаковка

Ольга Косникова объясняет, что бумажный пакетик производится из фильтр-бумаги или полимерной ткани, например, нейлона. Очень редко пакетики для чая делают из шелка, но такой чай стоит гораздо дороже того, к которому мы привыкли. Основная задача пакетика — не пропускать чаинки определенного размера, не изменять вкус чая и не выделять ничего в настой. По словам эксперта, серьезные производители не используют материалы, содержащие опасные и ядовитые вещества, вся упаковка имеет пищевое назначение, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Для скрепления пакетика используется специальный пищевой клей, например, из кукурузного крахмала, полипропилен или алюминиевая скобка. Эти материалы никак не влияют на вкус чайного напитка и не вредят здоровью. Как объяснила Ольга Косникова, полипропилен наносят тонким слоем и склеивают пакетик при температуре около 145 градусов.

"Остывший полипропилен не будет выделяться в чай и влиять на вкус. Чай до 145 градусов вы точно не нагреете, да и сам полипропилен — товарищ стойкий, его не всякая кислота возьмет, что говорить о простых напитках", — поясняет Ольга Косникова.

Алюминиевые скобки также не должны вызывать беспокойства. Они сертифицированы, как разрешенный для пищевого производства материал. Ольга Косникова также напомнила, что алюминия много в земной коре и необработанные продукты — овощи, злаки. крупы, фрукты, грибы — могут содержать менее 5 граммов этого металла килограмм. Кроме того, у него низкая биодоступность — менее одного процента.

Содержание

Существует несколько категорий чайного листа. Сушонг — большие скрученные листья, пеко — короткие листья без содержания нежных молодых листочков-типсов, оранж пеко — крупные листья, закрученные вкруг оси, с содержанием типсов. Для производства пакетированного чая используются ломанные листья, часто их специально измельчают до нужного размера. Такая категория называется dust, что с английского переводится, как пыль, но к пыли не имеет никакого отношения. Здесь речь идет лишь о достаточно мелких частицах чайного листа.

"Они также заварятся и отдадут в настой все вещества, за который мы ценим чай. Просто они более мелкой фракции и могут давать менее насыщенный вкус", — рассказывает Ольга Косникова.

Чай в пакетиках не несет вреда здоровью, но может отличаться по вкусу от листового. Здесь выбор должен зависеть только от личных предпочтений.

Но что же все-таки не так