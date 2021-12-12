Россиян предупредили об опасности домашних солений

Главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил, что домашние заготовки в виде солений и консервов могут быть опасными для жизни и здоровья. Об этом он рассказал порталу Ura.ru.

Никифоров указал, что в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма, который оказывается смертельным для некоторых людей. При этом определить его присутствие невозможно — у него нет особого цвета, вкуса или запаха, такая банка не вздувается.

«Ботулизм бывает в самодельной соленой рыбе, в любых консервах домашнего приготовления — грибах, соленых или маринованных овощах. Чем более многокомпонентное содержимое банки, тем больше вероятность, что с каким-то из ингредиентов попадет спора, которая прорастет, и появится вегетативная форма, которая и начнет синтезировать токсин», — заявил Никифоров.

Инфекционист рассказал о признаках отравления — это сухость во рту и туман в глазах, нарушения речи, дыхания, глотания. От момента употребления продукта до появления ботулизма проходит от шести часов до полутора-двух суток, добавил доктор.