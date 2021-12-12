$3000 за кг: самые дорогие продукты в мире

Около 13% российских семей в среднем тратят на продукты питания до 15 тысяч рублей в месяц. 42,9% обходятся ежемесячно покупают еды на 15-30 тысяч рублей. Но в мире есть продукты питания, стоимость которых превышает годовые траты россиян — подробнее в материале "Рамблера".

Суп "Ласточкино гнездо"

Готовится это блюдо не из гнезда ласточек, а из гнезд стрижей-саланганов, обитающих на берегах Бенгальского залива и Южно-Китайского моря. Свои гнезда птицы лепят из водорослей, скрепляя их собственной слюной. Птицы строят свои гнезда на отвесных скалах, где очень высок риск падения при их добыче, поэтому стоимость этого лакомства — около 3000 долларов за килограмм.

Икра осетра-альбиноса

Цена за килограмм этой икры стоит достигает 9 100 долларов. Осетр-альбинос — это крупная рыба, обитающая в Каспийском море. Стоимость ее икры настолько высока из-за того, что ее добывают очень редко — только тогда, когда возраст осетра-альбиноса составляет 100 лет. Эта икра золотисто-янтарного оттенка, что делает ее похожей на россыпь настоящего золота.

Грибы мацутакэ

Эти грибы настолько редки, что их цена сейчас достигает 600 долларов за килограмм. Мацутакэ родом из Японии, но также растут в нескольких странах Азии. Из-за воздействия насекомых и инвазивных деревьев, проникающих в затененные участки, где растут грибы, их количество значительно уменьшилось. Поскольку выращивать мацутаке невозможно, велика вероятность, что они вообще исчезнут в будущем.

Японская мраморная говядина вагю