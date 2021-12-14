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1 час назад

Снижает риск онкологии и лечит кашель: чем еще полезен шоколад

Зачастую шоколад считают вредным лакомством. Однако, если он состоит из натуральных компонентов и тертых какао бобов, тогда становится полезной сладостью. Как оказалось, секрет кроется в содержащихся в какао полифенолах, которые в свою очередь являются антиоксидантами.

Снижает риск онкологии и лечит кашель: чем еще полезен шоколад
Фото: Passion.ruPassion.ru

Еще в составе бобов содержится кальций, магний, железо, цинк и пищевые волокна, отмечает агентство Live24.

Таким образом благодаря эпикатехинам, находящимся в натуральном горьком шоколаде, снижается кровяное давление и повышается уровень «хорошего» холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза. Полифенолы и их антиоксидантные свойства эффективны в профилактике онкологии, деменции и инсульта. Также они позволяют предупредить многие аллергические реакции, избавиться от кашля и заболеваний десен, способствуют профилактике ожирения и снимают усталость.

Однако помимо соблюдения натурального состава важно не злоупотреблять шоколадом, иначе вышеперечисленные полезные свойства для здоровья дадут обратный эффект.

Еда,
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