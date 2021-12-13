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13 декабря

В чем вред сахара? Рассказала диетолог

Диетолог Светлана Зеленцова отметила, что в настоящее время люди страдают от повышенного употребления сахара. По ее словам, высокое потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету второго типа, болезни Альцгеймера и некоторым видам рака.

В чем вред сахара? Рассказала диетолог
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

«В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит, и на иммунитет. При излишке сахара страдает печень и усиливается процесс гликации белков. Так, нарушается функция коллагена, что ведет к ускоренному старению кожи. Обратите внимание на скрытые источники сахара: хлеб, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соусы, полуфабрикаты, каши быстрого приготовления, йогурты, творог, соки и нектары, а также алкогольные напитки, газировка», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

При этом она отметила, что производители часто вместо сахара приводят следующие названия: инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и пр.

Еда,РИА Новости,
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