В чем вред сахара? Рассказала диетолог

Диетолог Светлана Зеленцова отметила, что в настоящее время люди страдают от повышенного употребления сахара. По ее словам, высокое потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету второго типа, болезни Альцгеймера и некоторым видам рака.

«В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит, и на иммунитет. При излишке сахара страдает печень и усиливается процесс гликации белков. Так, нарушается функция коллагена, что ведет к ускоренному старению кожи. Обратите внимание на скрытые источники сахара: хлеб, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соусы, полуфабрикаты, каши быстрого приготовления, йогурты, творог, соки и нектары, а также алкогольные напитки, газировка», — приводит слова эксперта РИА «Новости».