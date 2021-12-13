Названы идеальные продукты для щитовидной железы

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какие продукты помогают восполнить дефицит йода в организме, сообщает РИА Новости.

Рыль заявила, что для нормальной работы щитовидной железы требуются продукты с содержанием йода. Идеальными вариантами она назвала морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, фейхоа, хурму и грецкие орехи.

Кроме того, диетолог призвала есть продукты с тирозином для выработки гормонов.

«Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Лидер по его содержанию — бразильский орех», — заключила Рыль.