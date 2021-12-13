Новогоднее блюдо за 20 минут: спагетти с лимоном

Макароны, чеснок, лимон — необычное сочетание. Из этих на первый взгляд несочетаемых ингредиентов выходит сытное блюдо, которое дополнит другие цитрусы на новогоднем столе. И всего за 20 минут!Ингредиенты на 4 порции300 г сушеных спагетти3 ст. л. оливкового масла2 ст. л. сливочного масла5 крупных зубчиков чеснока¼ чайной ложки красного перца или паприки1 шт. лимон (нужен сок и цедра)⅓ стакана нарезанной свежей петрушки100 г тертого пармезанасоль и перец по вкусуdepositphotos.comКак готовитьПриготовьте спагетти аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Говоря по-простому, макароны нужно чуть-чуть не доварить: если они обычно варятся до полной готовности 10 минут, варите 8;Сцедите в стакан жидкость, в которой варились макароны, остальное вылейте;Разогрейте оливковое масло и сливочное масло на среднем огне, пока оно не начнет шипеть. Добавьте чеснок и паприку. Варите 30 секунд, тщательно помешивая. Добавьте в сковороду макароны и ¼ стакана варочной жидкости. Перемешивайте, добавляя воду по необходимости;Снимите сковороду с огня, добавьте петрушку, лимонную цедру и сок ½ лимона. Перемешайте, приправьте солью и перцемГотовое блюдо подавайте с пармезаном.