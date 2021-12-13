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27 минут назад

Что приготовить на Новый год за 20 минут: спагетти с лимоном и чесноком

Макароны, чеснок, лимон — необычное сочетание. Из этих на первый взгляд несочетаемых ингредиентов выходит сытное блюдо, которое дополнит другие цитрусы на новогоднем столе. И всего за 20 минут!

Новогоднее блюдо за 20 минут: спагетти с лимоном
Фото: РамблерРамблер

Ингредиенты на 4 порции

  • 300 г сушеных спагетти
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 5 крупных зубчиков чеснока
  • ¼ чайной ложки красного перца или паприки
  • 1 шт. лимон (нужен сок и цедра)
  • стакана нарезанной свежей петрушки
  • 100 г тертого пармезана
  • соль и перец по вкусу

Как готовить

  1. Приготовьте спагетти аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Говоря по-простому, макароны нужно чуть-чуть не доварить: если они обычно варятся до полной готовности 10 минут, варите 8;
  2. Сцедите в стакан жидкость, в которой варились макароны, остальное вылейте;
  3. Разогрейте оливковое масло и сливочное масло на среднем огне, пока оно не начнет шипеть. Добавьте чеснок и паприку. Варите 30 секунд, тщательно помешивая.
  4. Добавьте в сковороду макароны и ¼ стакана варочной жидкости. Перемешивайте, добавляя воду по необходимости;
  5. Снимите сковороду с огня, добавьте петрушку, лимонную цедру и сок ½ лимона. Перемешайте, приправьте солью и перцем
  6. Готовое блюдо подавайте с пармезаном.
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