Как выбрать правильную икру к новогоднему столу

К новогоднему столу россияне готовятся заранее — закупают продукты и продумывают меню. Многие считают, что зимний праздник не может обойтись без баночки красной икры. О том, как выбрать лучшую икру и не ошибиться — в материале “Рамблера”.

Красная икра обладает высокими вкусовыми качествами и ценным составом. Она содержит полиненасыщенные жирные кислоты и насыщена йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

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Однако важно найти качественный продукт и не нарваться на подделку или «икорный продукт», который часто продают под видом красной икры. Иногда в заветных баночках даже смешивают настоящую и поддельную икру.

Специалисты рекомендуют следовать правилам при выборе красной икры.

В частности, сами икринки должны быть мелкие, рассыпчатые, цельные, без пленок и трещинок. В натуральных икринках есть ядро, а искусственные — однородные.

Запах у продукта должен быть слабый и рыбный, а цвет может отличаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости. Яркий окрас и запах селедки говорят о том, что продукт искусственный или уже испорченный.

“Если положить икру в горячую воду – натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду…”, — объясняют в Роспотребнадзоре.

При этом специалисты рекомендуют обращать внимание на упаковку. На ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В России икра заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь.

“Качественная красная икра должна соответствовать ГОСТ. Такая икра фасуется не позднее 3 месяцев с момента посола. Если на банке указано, что икра изготовлена по техническим условиям (ТУ), то, скорее всего, она изготавливалась из замороженного продукта.

Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке…”, — объясняют специалисты.

Нельзя приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года она была запрещена, потому как из уротропина при разложении в желудке выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенные консерванты для икры — Е-200 и Е-211.

“Контрафакт также выдает некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.