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1 час назад

Врач заявила об опасности новогодней закуски

Нутрициолог Анна Четверикова назвала шпроты очень вредным продуктом. По ее словам, они могут оказывать влияние на геном клетки. Эксперт поделилась этим в беседе с РИА Новости.

Врач заявила об опасности новогодней закуски
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Многие думают, что шпроты — это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно",

— заявила Четверикова.

По словам доктора, в продукте может содержаться бензапирен — один из самых опасных канцерогенов. Он имеет свойство накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки.

"При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность — 363 ккал на 100 граммов, жиров — 32.4, а белков — 17.4",

— отметила эксперт.

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Еда,РИА Новости,
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