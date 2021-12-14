Врач заявила об опасности новогодней закуски

"Многие думают, что шпроты — это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно",