«Какая гадость!» : как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы»

В новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» пьяный Ипполит порицает кулинарные способности невесты Нади. Герой произносит знаменитую фразу: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба».
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Цитаты не было в сценарии: актеру Юрию Яковлеву дали в кадре блюдо, которое ему искренне не понравилось. Видимо, для съемок рыбу приготовили наспех. На самом деле заливная рыба — это очень вкусно! Делимся рецептом, который будет как раз к новогоднему столу.
Заливную рыбу готовят двумя способами: с желатином и без.
Рецепт с желатином
Ингредиенты
- Филе рыбы, желательно севрюга или белуга, 1 кг
- Желатин, 25–30 г
- Лук, 1 шт.
- Для бульона: лук-порей, чеснок, морковка, сельдерей, петрушка
Как готовить
- Сварить рыбу в овощном бульоне, охладить, убрать;
- В бульон добавить желатин, перемешать. Готовое желе охладить;
- Нарезать рыбу кусочками, свободно уложить на блюдо;
- Украсить петрушкой, морковью, огурцами;
- Залить рыбу желе с ложки в несколько слоев;
- Подавать с зеленым горошком, хреном и майонезом.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром! »
Рецепт без желатина
Ингредиенты
- Филе рыбы, желательно белой, 1 кг
- Морковь, 3 штуки
- Лук, 3 штуки
- Лимон, 1 штука
- Масло растительное, 50 мл.
- Томатная паста, ½ стакана
- Яйцо, 1 шт.
- Мука пшеничная
Как готовить
- Нарезать рыбу кусками, полить лимонным соком;
- Нарезать морковь и лук соломкой или кольцами;
- Окунуть рыбу в яйцо и муку, зажарить;
- Морковь потушить с луком, добавить томатную пасту;
- Посолить и поперчить по вкусу;
- Выложить рыбу и соус слоями друг на друга;
- Подавать с картофельным пюре или ломтями черного хлеба.