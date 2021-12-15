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29 минут назад

«Какая гадость!» : как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы»

В новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» пьяный Ипполит порицает кулинарные способности невесты Нади. Герой произносит знаменитую фразу: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба».

«Какая гадость!» : как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы»
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Цитаты не было в сценарии: актеру Юрию Яковлеву дали в кадре блюдо, которое ему искренне не понравилось. Видимо, для съемок рыбу приготовили наспех. На самом деле заливная рыба — это очень вкусно! Делимся рецептом, который будет как раз к новогоднему столу.

Заливную рыбу готовят двумя способами: с желатином и без.

Рецепт с желатином

Ингредиенты

  • Филе рыбы, желательно севрюга или белуга, 1 кг
  • Желатин, 25–30 г
  • Лук, 1 шт.
  • Для бульона: лук-порей, чеснок, морковка, сельдерей, петрушка

Как готовить

  • Сварить рыбу в овощном бульоне, охладить, убрать;
  • В бульон добавить желатин, перемешать. Готовое желе охладить;
  • Нарезать рыбу кусочками, свободно уложить на блюдо;
  • Украсить петрушкой, морковью, огурцами;
  • Залить рыбу желе с ложки в несколько слоев;
  • Подавать с зеленым горошком, хреном и майонезом.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром! »

Рецепт без желатина

Ингредиенты

  • Филе рыбы, желательно белой, 1 кг
  • Морковь, 3 штуки
  • Лук, 3 штуки
  • Лимон, 1 штука
  • Масло растительное, 50 мл.
  • Томатная паста, ½ стакана
  • Яйцо, 1 шт.
  • Мука пшеничная

Как готовить

  • Нарезать рыбу кусками, полить лимонным соком;
  • Нарезать морковь и лук соломкой или кольцами;
  • Окунуть рыбу в яйцо и муку, зажарить;
  • Морковь потушить с луком, добавить томатную пасту;
  • Посолить и поперчить по вкусу;
  • Выложить рыбу и соус слоями друг на друга;
  • Подавать с картофельным пюре или ломтями черного хлеба.
Еда,Юрий Яковлев,
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