«Какая гадость!» : как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы»

В новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» пьяный Ипполит порицает кулинарные способности невесты Нади. Герой произносит знаменитую фразу: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба».

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Цитаты не было в сценарии: актеру Юрию Яковлеву дали в кадре блюдо, которое ему искренне не понравилось. Видимо, для съемок рыбу приготовили наспех. На самом деле заливная рыба — это очень вкусно! Делимся рецептом, который будет как раз к новогоднему столу.