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1 час назад

Зачем в открытое шампанское мудрые хозяйки вставляют ложку

Шампанское – одно из частых составляющих любого торжественного застолья. Но как быть, если гости не планируют во что бы то ни стало допивать открытую до конца бутылку? В таком случае умудренные опытом хозяйки прибегают к малоизвестному методу, которые помогут сохранить напиток, даже если пробка уже откупорена. Подробнее об этом интересном способе – в материале “Рамблера”.

Зачем в открытое шампанское мудрые хозяйки вставляют ложку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы сохранить насыщенность напитка пузырьками и в целом его свежесть на несколько часов или даже суток, поможет обычная столовая ложка или вилка. Лучше, если изделие будет выполнено из благородного металла – например, серебра.

Нужно погрузить ручку ложки в горлышко бутылки таким образом, чтобы рукоять не доставала до жидкости. Идеально, если до самого напитка будет оставаться примерно пара сантиметров.

И тут в дело вступает физика. Так как теплый газ легче, чем холодный, соответственно, чем холоднее будет напиток, тем меньше пузырьков выйдет наружу. Металлический предмет в горлышке позволяет создать небольшую “воздушную пробку”. А ложка, выполненная из металла, очень быстро остывает в холодильнике, помогая остужать и напиток. Получается, что чем холоднее бутылка шампанского, тем меньшее количество пузырьков поднимется к горлышку и покинет ее. Этот способ поможет ненадолго продлить жизнь напитку в уже откупоренной бутылке.

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