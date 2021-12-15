Зачем в открытое шампанское мудрые хозяйки вставляют ложку

Шампанское – одно из частых составляющих любого торжественного застолья. Но как быть, если гости не планируют во что бы то ни стало допивать открытую до конца бутылку? В таком случае умудренные опытом хозяйки прибегают к малоизвестному методу, которые помогут сохранить напиток, даже если пробка уже откупорена. Подробнее об этом интересном способе – в материале “Рамблера”.

Чтобы сохранить насыщенность напитка пузырьками и в целом его свежесть на несколько часов или даже суток, поможет обычная столовая ложка или вилка. Лучше, если изделие будет выполнено из благородного металла – например, серебра.

Нужно погрузить ручку ложки в горлышко бутылки таким образом, чтобы рукоять не доставала до жидкости. Идеально, если до самого напитка будет оставаться примерно пара сантиметров.