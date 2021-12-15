Врач заявил об опасности чая

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что при больших объемах чай может привести к проблемам со здоровьем. Об этом пишет «Ридус».

По словам медика, лучше выпивать не больше четырех чашек чая в день. У тех, кто пьют более десять кружек, есть риск развития остеопороза:

«Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями и грозит остеопорозом», — сказал Гинзбург.