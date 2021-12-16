Диетолог назвала очищающий организм продукт

Диетолог Елена Фус назвала пищевые волокна в семенах льна продуктом, который поможет очистить кишечник и создаст при этом чувство сытости. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
"В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены - фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина.".
Также Фус отметила, что семена льна считаются одним из немногих растений, где в большом количестве находятся омега-3 жирные кислоты.