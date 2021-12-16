Диетолог назвала очищающий организм продукт

"В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены - фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина.⁣".