Роскачество признало более 80% красной икры некачественной

Эксперты Роскачества определили лучшую красную икру на российском рынке (документ есть у «Ленты.ру»). В качестве самых достойных продуктов названы товары собственных торговых марок сетей «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry (Metro Chef).

Оказалось, такая икра соответствует не только требованиям законодательства, но и стандарту Роскачества с более строгими требованиями к содержанию соли, «джуса» (сока из лопнувших икринок), антибиотиков и потенциально опасных веществ. Кроме того, специалисты высоко оценили качество икры «Тунайча», недавно вышедшей на российский рынок. Все перечисленные товары имеют право маркировать продукцию Знаком качества.

Однако российский икорный рынок остается очень проблемным. За последние три года качество продуктов существенно снизилось — в 2018 году нарушения обязательных требований безопасности были зафиксирован у 31 процента исследованных торговых марок, в 2021 году их количество выросло до 81 процента.

В Роскачестве заявили, что по вкусу, цвету и запаху хорошая икра зачастую почти не отличается от плохой. При выборе икры следует внимательно изучить этикетку, прочитать состав и обратить внимание на малозаметные указания в маркировке, такие как «икорно-рыбное изделие», советуют эксперты. Кроме того, если икра в магазинном холодильнике стоит на одной полке с другими продуктами, покупать ее не стоит, так как она должна храниться при более низких температурах.