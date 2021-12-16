Стало известно, как правильно выбирать сухофрукты

"Ко всем из них нужно хорошо присматриваться. Их внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе",