Стало известно, как правильно выбирать сухофрукты

Диетолог Светлана Панченко объяснила, как правильно нужно выбирать сухофрукты. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
О пользе, которая содержится в сухофруктах, может рассказать их внешний вид.
"Ко всем из них нужно хорошо присматриваться. Их внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе",
- отметила Панченко.
Врач также рассказала, что большая часть сухофруктов подвергается обработке диоксидом серы для более длительного хранения и защиты от паразитов. Поэтому лучше выбирать продукты без блеска.
"Самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи — в скорлупе".