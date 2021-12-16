Названа лучшая красная икра

Стало известно, красную икру какой фирмы можно считать лучшей на рынки. Специалисты Роскачества провели исследования образцов продуктов разных брендов и выяснили, какие из них не отвечали требованиям, а какие – полностью соответствовали. Подробный отчет доступен на сайте Роскачества.
Оказалось, что лучшая продукция выпускается под брендом собственных торговых марок сетей. В рейтинге лидирует икра от “ВкусВилл” и METRO Cash&Carry (Metro Chef). Также экперты высоко отметили икру бренда Тунайча.
“Соответствует требованиям законодательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества икра ТМ «ВкусВилл» и Metro Chef. Эти товары могут претендовать на присвоение российского Знака качества.
Производитель икры ТМ «Тунайча», впервые исследованной в 2018 году, по итогам испытаний 2021 года подтвердил право наносить на этикетку российский Знак качества”,
– отметили в Роскачестве.
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