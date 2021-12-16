Названа лучшая красная икра

“Соответствует требованиям законодательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества икра ТМ «ВкусВилл» и Metro Chef. Эти товары могут претендовать на присвоение российского Знака качества.



Производитель икры ТМ «Тунайча», впервые исследованной в 2018 году, по итогам испытаний 2021 года подтвердил право наносить на этикетку российский Знак качества”,