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19 минут назад

Названа лучшая красная икра

Стало известно, красную икру какой фирмы можно считать лучшей на рынки. Специалисты Роскачества провели исследования образцов продуктов разных брендов и выяснили, какие из них не отвечали требованиям, а какие – полностью соответствовали. Подробный отчет доступен на сайте Роскачества.

Названа лучшая красная икра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что лучшая продукция выпускается под брендом собственных торговых марок сетей. В рейтинге лидирует икра от “ВкусВилл” и METRO Cash&Carry (Metro Chef). Также экперты высоко отметили икру бренда Тунайча.

“Соответствует требованиям законодательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества икра ТМ «ВкусВилл» и Metro Chef. Эти товары могут претендовать на присвоение российского Знака качества.

Производитель икры ТМ «Тунайча», впервые исследованной в 2018 году, по итогам испытаний 2021 года подтвердил право наносить на этикетку российский Знак качества”,

– отметили в Роскачестве.

Ранее мы писали, как выбрать правильную икру к новогоднему столу.

Еда,
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