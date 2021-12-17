Названы продукты, продлевающие жизнь

Нутрициолог Холли Зокколан рассказала о способах продлить жизнь с помощью питания.Об этом сообщает Express.

Специалист по здоровому питанию считает, что, в первую очередь, нужно избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных. Также следует исключить рафинированные растительные масла — они вредны для организма, так как их очищают химическим способом.

Зокколан отметила, что для долголетия нужно увеличить потребление полезных жиров, а именно оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи и семена. Необходимо употреблять больше пищи с высоким содержанием белка, свежих фруктов, пить достаточно воды и дополнительно принимать витамины, которые поддерживают организм.