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1 час назад

Названы продукты, продлевающие жизнь

Нутрициолог Холли Зокколан рассказала о способах продлить жизнь с помощью питания.Об этом сообщает Express.

Названы продукты, продлевающие жизнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист по здоровому питанию считает, что, в первую очередь, нужно избегать потребления продуктов с высоким содержанием сахара: сладких газировок, хлопьев, пирожных. Также следует исключить рафинированные растительные масла — они вредны для организма, так как их очищают химическим способом.

Зокколан отметила, что для долголетия нужно увеличить потребление полезных жиров, а именно оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи и семена. Необходимо употреблять больше пищи с высоким содержанием белка, свежих фруктов, пить достаточно воды и дополнительно принимать витамины, которые поддерживают организм.

До этого мы рассказывали, как на здоровье человека отражается употребление апельсинов.

Еда,
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