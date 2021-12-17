Как правильно готовить кисель из свежих ягод

Привычный напиток многих россиян – кисель. Оставаться к нему равнодушным никто не может, его либо любят, либо ненавидят. Но как его правильно готовить? Кто-то предпочитает так, чтобы в стакане аж ложка стояла, а другие любят напиток пожиже. Одна из вариаций рецепта – в материале “Рамблера”.

Кисель из свежих ягод

Рекомендуем обязательно опробовать этот рецепт, когда под рукой будет достаточное количество свежих ягод, приблизительно 250 граммов.

Вам потребуется:

Сахар – стакан,

Крахмал картофельный – 3 столовых ложки

Лимонная кислота – чайная ложка

и 7 стаканов воды

Рецепт

Хорошо перебрать ягоды и промыть их, обдать кипятком и отжать сок. Слить сок в неокисляющуюся посуду, накрыть крышкой и поставить в холодное место.

Оставшуюся массу поместить в кастрюлю, залить горячей водой и варить 5-6 минут. Процедить получившуюся кашицу через частое сито. Досыпать туда сахарный песок, снова нагреть до кипения и удалить с поверхности пену.