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15 минут назад

Как правильно готовить кисель из свежих ягод

Привычный напиток многих россиян – кисель. Оставаться к нему равнодушным никто не может, его либо любят, либо ненавидят. Но как его правильно готовить? Кто-то предпочитает так, чтобы в стакане аж ложка стояла, а другие любят напиток пожиже. Одна из вариаций рецепта – в материале “Рамблера”.

Как правильно готовить кисель из свежих ягод
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кисель из свежих ягод

Рекомендуем обязательно опробовать этот рецепт, когда под рукой будет достаточное количество свежих ягод, приблизительно 250 граммов.

Вам потребуется:

  • Сахар – стакан,
  • Крахмал картофельный – 3 столовых ложки
  • Лимонная кислота – чайная ложка
  • и 7 стаканов воды

Рецепт

Хорошо перебрать ягоды и промыть их, обдать кипятком и отжать сок. Слить сок в неокисляющуюся посуду, накрыть крышкой и поставить в холодное место.

Оставшуюся массу поместить в кастрюлю, залить горячей водой и варить 5-6 минут. Процедить получившуюся кашицу через частое сито. Досыпать туда сахарный песок, снова нагреть до кипения и удалить с поверхности пену.

В отдельную емкость высыпать крахмал, залить водой и развести, затем процедить. Постоянно размешивая крахмалистую гущу, влить ее в ягодный сироп, при этом не допускать кипения. Добавить отжатый и охлажденный сок. Вот и готов замечательный кисель.

Еда,
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