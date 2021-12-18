Диетолог рассказала о самом полезном молочном продукте

Диетолог Зюлал Ялчин рассказала о молочном продукте, который приносит больше всего пользы организму. Об этом сообщает Milliyet.

Как объяснила Ялчин, кефир считается одним из самых полезных молочных продуктов из-за своего состава. В нем много полезных микроорганизмов.

В кефире много минералов и аминокислот, в особенности кальция и фосфора. Он важен для поддержания работы кишечника, а также помогает организму обработать полезные вещества. Некоторые исследователи утверждают, что кефир имеет противоопухолевое действие и может снижать уровень лактозы и холестерина.

Кефир может стать лечебным при наличии некоторых заболеваний, например, язвы, повышени артериального давления, нарушениях желчи, нервных расстройствах, экземе, бронхите и астме.