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43 минуты назад

Диетолог рассказала о самом полезном молочном продукте

Диетолог Зюлал Ялчин рассказала о молочном продукте, который приносит больше всего пользы организму. Об этом сообщает Milliyet.

Диетолог рассказала о самом полезном молочном продукте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как объяснила Ялчин, кефир считается одним из самых полезных молочных продуктов из-за своего состава. В нем много полезных микроорганизмов.

В кефире много минералов и аминокислот, в особенности кальция и фосфора. Он важен для поддержания работы кишечника, а также помогает организму обработать полезные вещества. Некоторые исследователи утверждают, что кефир имеет противоопухолевое действие и может снижать уровень лактозы и холестерина.

Кефир может стать лечебным при наличии некоторых заболеваний, например, язвы, повышени артериального давления, нарушениях желчи, нервных расстройствах, экземе, бронхите и астме.

Не только кефир полезен в различных ситуациях. Существует масса других обычных продуктов-суперфудов, которые есть в холодильнике у каждого. Названы продукты, продлевающие жизнь.

Еда,
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