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3 часа назад

Диетолог рассказала о пользе незрелых бананов

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева на своей странице в Facebook раскрыла неожиданные положительные свойства незрелых бананов. По ее словам, они являются значительно полезнее спелых и хорошо влияют на пищеварительную систему.

Диетолог рассказала о пользе незрелых бананов
Фото: PixabayPixabay

«Зеленые незрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги», — рассказала эксперт.

Тем, кого изжога не беспокоит, она посоветовала употреблять спелые бананы, которые богаты различными углеводами. Также она назвала фрукт идеальным перекусом для спортсменов и отметила, что в нем содержится отличная порция биогенных аминов, которые помогают улучшить настроение и здоровье. Наконец, специалист опровергла общепринятое мнение о том, что бананы нельзя есть на ужин, однако посоветовала воздержаться от их употребления в пищу перед сном.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, от употребления каких фруктов следует отказаться при похудении. Она также назвала допустимое количество этих продуктов в день.

Еда,Евгений Дегтянников,
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