Россиянам перечислили несовместимые сочетания продуктов

Эксперт посоветовала не употреблять крахмалы с животными белками — например, хлеб с мясом или картофель с мясом. Также она призвала отказаться от таких сочетаний, как каша на молоке с сахаром, кефир с хлебом и булка с вареньем. Врач также посоветовала не есть крахмалы с фруктами и фруктовыми соками.