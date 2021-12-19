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3 часа назад

Россиянам перечислили несовместимые сочетания продуктов

Нутрициолог Екатерина Муравская объяснила россиянам, какие продукты лучше не совмещать. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам перечислили несовместимые сочетания продуктов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт посоветовала не употреблять крахмалы с животными белками — например, хлеб с мясом или картофель с мясом. Также она призвала отказаться от таких сочетаний, как каша на молоке с сахаром, кефир с хлебом и булка с вареньем. Врач также посоветовала не есть крахмалы с фруктами и фруктовыми соками.

Врач объяснила, что сочетание несовместимых продуктов требует у организма больше энергии на переработку, поскольку один вид пищи уже переваривался, а второй еще нет.

«Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания», — подчеркнула Муравская.

Ранее мы рассказывали, что диетолог рассказала о самом полезном молочном продукте.

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