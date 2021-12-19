Какие продукты замедляют работу мозга

Некоторые продукты вредны для головного мозга и нервной системы в целом, а от их работы зависит состояние здоровья всего организма. Какие продукты необходимо исключить из своего рациона — в материала "Рамблера".

Быстрые углеводы

При их поступлении в кровь уровень сахара начинает возрастать, и чтобы организму его утилизировать, она начинает вырабатывать инсулин. Резкие же всплеск инсулина в крови приводит к усталости, слабости и мнимому чувству голода. Также глюкоза, которая остается в крови после употребления быстрых углеводов, разрушает стенки сосудов. Из-за этого мозг может перестать получать необходимое количество питательных веществ и кислорода. Быстрые углевод содержатся во всех продуктах, в которых есть сахар: алкоголь, сладкий чай, газированные напитки, мед, многие фрукты и выпечка.

Трансжиры

В основном трансжиры содержатся в еде быстрого приготовления, хлебобулочных изделиях, а также в чипсах, майонезе, маргарине и многих других продуктах питания. Многие страны уже давно отказались от производства трансжиров, в России же законодательство обязывает снижать их количество в масложировой продукции до двух процентов.

Мозговое кровообращение также нарушает переизбыток соли в организме. При употреблении соленых продуктов жидкость начинает задерживаться в организме, а стенки сосудов отекают. Помимо всего прочего для мозга вредно все, что содержит в себе ароматизаторы, красители и другие консерванты, например, сладкие газированные напитки, мармелад, различные снеки.