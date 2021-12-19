Почему от растворимого кофе хочется спать еще больше

Растворимый кофе считается менее качественным и эффективным, чем зерновой. Вкус не тот, аромат специфический, а от чашки клонит в сон спустя 20-30 минут. Почему так выходит?

Как делают растворимый кофе

Зернышко кофе состоит из оболочки и ядра. В оболочке содержится большая часть кофеина, который отвечает за бодрящий эффект. Ядро богато веществом под названием теобромин.

Во время обработки от кофейного зерна отделяют оболочку, в которой содержится кофеин. Это оболочка идет на производство кофеиносодержащих лекарств.

На производство гранулированного кофе уходит только ядро, содержащее теобромин. Теобромин бодрит хуже, чем кофеин, зато повышает настроение. Этим веществом также богат шоколад, какао и орехи кола.

В гранулированный кофе попадает около 5% оболочки зерна. Поэтому эффект от растворимого кофе так быстро пропадает: в нем элементарно меньше кофеина.

Почему бодрит кофе из цельного зерна

У кофе из цельного зерна другой механизм действия. Сначала в игру вступает кофеин, который повышает давление и расширяет сосуды. Спустя 30 минут эффект проходит, и начинает действовать теобромин, повышающий настроение.

Как сделать растворимый кофе бодрящим