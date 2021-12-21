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1 час назад

Шойгу заявил, что в РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард»

В РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил во вторник на итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что в РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», - рассказал министр.

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Он добавил, что еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Еда,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РВСН,
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