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26 минут назад

Названы два спасительных для здоровья кишечника продукта

Диетолог Лора М. Али перечислила два продукта, которые положительно сказываются на здоровье кишечника. Речь об употреблении ягод и бобовых. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Eat this! Not That!

Названы два спасительных для здоровья кишечника продукта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист заявила, что благодаря высокой концентрации клетчатки, эти продукты помогают пищеварительному процессу. Кроме того, они действуют как пребиотики и обеспечивают пищу для пробиотиков в кишечнике.

Помимо бобовых диетолог рекомендовала включить в свой рацион различные ягоды, так как они богаты антиоксидантами и витамином С. По словам эксперта, витамин С способен питать полезные бактерии и способствует уменьшению воспаления в желудочно-кишечном тракте.

А другой специалист, доктор медицинских наук Мари Рагглс, отметила, что помимо двух вышеуказанных продуктов, в рацион стоит включить цельномолочный йогурт, кимчи и квашеную капусту. Эти продукты увеличивают разнообразие микробиома, снижает воспаление и улучшает иммунный ответ.

Ранее мы писали о продуктах, которые замедляют работу мозга.

Еда,
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