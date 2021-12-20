Можно ли отравиться, объевшись мандаринов

Есть ряд заболеваний, при которых цитрусовыми увлекаться не стоит — но специалисты предупреждают, что переедать мандарины не надо даже если со здоровьем все в порядке. Суточную норму мандаринов врачи оценивают в 300 граммов, а это всего три-четыре фрукта в день. Прежде всего, мандарины — высокоаллергенный продукт, они могут вызвать псевдоаллергическую реакцию. Она возникает, когда настоящей аллергии у вас нет, однако на избыток продукт появляется сыпь. Отравиться мандарином сложно, но если вы заметили признаки аллергии, особенно у ребенка, лучше обратиться к врачу.