Можно ли отравиться, объевшись мандаринов

В Новый год мандарины — самый популярный фрукт.
Есть ряд заболеваний, при которых цитрусовыми увлекаться не стоит — но специалисты предупреждают, что переедать мандарины не надо даже если со здоровьем все в порядке. Суточную норму мандаринов врачи оценивают в 300 граммов, а это всего три-четыре фрукта в день. Прежде всего, мандарины — высокоаллергенный продукт, они могут вызвать псевдоаллергическую реакцию. Она возникает, когда настоящей аллергии у вас нет, однако на избыток продукт появляется сыпь. Отравиться мандарином сложно, но если вы заметили признаки аллергии, особенно у ребенка, лучше обратиться к врачу.
Кроме того, мандарины — богатый источник фруктозы, являющейся таким же углеводом, как глюкоза.
Она стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и он отправляется в жировое депо, а человек набирает вес,
— предупреждает диетолог, врач 1-й категории Елена Девяткина. Фруктоза не опасна, если есть мандарины в рекомендуемых количествах. Стоит распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Чем ваши мандарины слаще и спелее, тем меньше их стоит съедать, и уж точно нельзя есть их натощак — избыток кислот может повредить слизистым желудочно-кишечного тракта.