Блюда советского новогоднего стола, которые уже не готовят

На Новый год советские хозяйки покупали деликатесы, вроде икры или шампанского, а менее роскошные блюда делали сытными и красивыми. На столе всегда стояло оливье с докторской колбасой, селедка в шубе, бутерброды со шпротами, мандарины и икра. А что еще? «Рамблер» вспоминает три блюда, которые незаслуженно редко появляются на современных новогодних застольях.

Фото: Кадр из фильма «Старый Новый год» Кадр из фильма «Старый Новый год»

Заливное

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«Какая гадость эта ваша заливная рыба», — произносит Ипполит в знаменитой сцене «Иронии судьбы». Цитаты не было в сценарии: актеру Юрию Яковлеву блюдо действительно не понравилось. А зря: холодную закуску с рыбой, мясом или овощами готовить просто, а выходит вкусно.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Для идеального заливного надо отварить филе или язык до мягкого состояния, а полученный бульон смешать с желатином. Затем залить мясо и овощи, остудить и подавать с горчицей и черным хлебом.

Кабачковая икра

«Икра красная, икра черная... И особая ценность — икра заморская баклажанная!», — фраза из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» стала крылатой. Сценаристы высмеивали баклажанную икру, которая в 60-х годах заполонила прилавки из-за дороговизны рыбного аналога. В сцене, где икра лежала в крыночке, словно была невероятной редкостью, зрительный зал заливался хохотом.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

На новогоднем столе обязательно стояла тарелочка с овощным лакомством из кабачков, баклажанов или даже моркови. Икру редко покупали в магазине: у каждой семьи были знакомые или родственники, которые закатывали кабачковую икру чуть ли не в промышленных масштабах. Овощи зажаривали с томатной пастой, чесноком и маслом, растирали в пюре и добавляли специи по вкусу.

Торт «Наполеон»

Почему новогоднее застолье всегда заканчивалось кусочком слоеного торта с заварным кремом — истории неизвестно. К подаче десерта за стол возвращались дети, которые обычно не ели холодец, заливное и прочие «взрослые» угощения.