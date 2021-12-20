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45 минут назад

Мясников оценил риск развития рака из-за молока

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вероятность развития рака простаты у мужчин, пьющих молоко. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном».

Мясников оценил риск развития рака из-за молока
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Мясникова, молоко — целебный продукт, однако из-за избытка в нем кальция оно может стать опасным для здоровья. Избыточное употребление молока увеличивает риски развития рака простаты, согласно некоторым данным статистики. Однако врач отметил, что пока ученые ни доказали, ни опровергли эту информацию.

Тем не менее, по его мнению, лучше не употреблять больше двух стаканов молока в день:

«Но пока (...) мы говорим, что надо ограничивать молоко, мужчинам [можно пить] не больше 300 миллилитров в день, то есть два стакана молока», — посоветовал Мясников.

Ранее Мясников рассказал о причинах головокружений.

Еда,
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