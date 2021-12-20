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1 час назад

Диетолог рассказал, как выбрать зеленый горошек для салата

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как выбрать качественный зеленый горошек в магазине. Об этом сообщает "Летидор".

Диетолог рассказал, как выбрать зеленый горошек для салата
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, согласно стандартам, в консервной банке должно быть не менее 70% гороха и 30% заливки. Чтоб проверить это, нужно слегла потрясти банку. Если она сильно гремит, как детская погремушка, скорее всего, производитель сэкономил на продукте.

Кроме того, перед покупкой необходимо внимательно изучить состав на этикетке. Как рассказал Михаил Гинзбург, чтобы удешевить стоимость продукта, часто компании используют не свежий, а восстановленный горох. Он принесет особого вреда здоровью, однако его вкус гораздо хуже.

В составе качественного зеленого горошка в банке не должно быть консервантов. В идеале в нем должно быть только четыре ингредиента, считает диетолог. Это горошек, вода, соль и немного сахара.

Ранее были названы два спасительных для здоровья кишечника продукта.

Еда,Михаил Гинзбург,
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