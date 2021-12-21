Нутрициолог назвала смертельно опасный продукт

Врач и нутрициолог Мария Тихомирова назвала копченую колбасу смертельно опасным продуктом. По ее словам, ее частое употребление значительно повышается риск развития рака. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает доктор, в колбасе высокое содержание примесей. В ней можно обнаружить сою, усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества.
"Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка",
– предупредила эксперт.
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