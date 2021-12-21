Нутрициолог назвала смертельно опасный продукт

"Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка",