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40 минут назад

Нутрициолог назвала смертельно опасный продукт

Врач и нутрициолог Мария Тихомирова назвала копченую колбасу смертельно опасным продуктом. По ее словам, ее частое употребление значительно повышается риск развития рака. Об этом сообщает РИА Новости.

Нутрициолог назвала смертельно опасный продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает доктор, в колбасе высокое содержание примесей. В ней можно обнаружить сою, усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества.

"Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка",

– предупредила эксперт.

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