Перечислены самые вредные продукты новогоднего стола

Нутрициолог Екатерина Муравская назвала самые вредные продукты на новогоднем столе. Эксперт также рассказала, чем их можно заменить. Ее слова приводит РИА Новости.

Прежде всего, врач рекомендует исключить майонез, колбасу, сосиски, готовый фарш, мясные, рыбные и овощные консервы и крабовые палочки. Специалист также советует отказаться от солений и острых соусов.

«Переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи»,

— подчеркнула доктор.

Жирный майонез, по словам Екатерины, следует заменить йогуртом, сметаной или густым мацони. А лучшим выбором среди сыров станут адыгейский, брынза, тофу, добавила эксперт.

Также Муравская не рекомендует покупать пирожные с масляным кремом. Их, по словам врача, стоит заменить суфле, желе, безе и мармеладом.