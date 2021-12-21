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1 час назад

Что будет, если есть хурму каждый день

Хурма является любимым традиционным осенне-зимним лакомством. Эта ягода появляется на прилавках в период с сентября по декабрь. "Рамблер" расскажет, чем полезна хурма, и что будет, если есть ее каждый день.

Что будет, если есть хурму каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ягода содержит большое количество бета-каротина, это провитамин А, который необходим организму как антиоксидант. Благодаря ему улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Также хурма наравне с морковью, тыквой и сладким перцем помогает укрепить зрение.

Специалисты рекомендуют употреблять угоду, если есть варикоз и часто кровоточат десна, поскольку она снижает хрупкость сосудов. А тех, у кого атеросклероз, хурма приводит в норму холестерин благодаря пектину и магнию. Продукт можно употреблять и гипертоникам, так как калий расслабляет сосуды и мышцы, снижая при этом кровяное давление. Также хурма усиливает иммунитет.

А если же вы худеете, то не стоит есть более одной ягоды в день, поскольку в ней до 25 процентов глюкозы и фруктозы, при этом содержание сахара совсем небольшое. Помимо этого, всего одна хурма способна поднять инсулин, поэтому ее не стоит употреблять диабетикам. Также ягоду стоит употреблять аккуратно тем, у кого камни в почках или проблемы с мочевым пузырем.

Что же касается выбора ягоды, то Роспотребнадзор рекомендует при покупке хурмы обращать внимание на цвет плода. Он должен быть ярким и блестящим. Если цвет бледный или светлый, то хурма еще не поспела.

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