Что будет, если есть хурму каждый день

Хурма является любимым традиционным осенне-зимним лакомством. Эта ягода появляется на прилавках в период с сентября по декабрь. "Рамблер" расскажет, чем полезна хурма, и что будет, если есть ее каждый день.

Ягода содержит большое количество бета-каротина, это провитамин А, который необходим организму как антиоксидант. Благодаря ему улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Также хурма наравне с морковью, тыквой и сладким перцем помогает укрепить зрение.

Специалисты рекомендуют употреблять угоду, если есть варикоз и часто кровоточат десна, поскольку она снижает хрупкость сосудов. А тех, у кого атеросклероз, хурма приводит в норму холестерин благодаря пектину и магнию. Продукт можно употреблять и гипертоникам, так как калий расслабляет сосуды и мышцы, снижая при этом кровяное давление. Также хурма усиливает иммунитет.

А если же вы худеете, то не стоит есть более одной ягоды в день, поскольку в ней до 25 процентов глюкозы и фруктозы, при этом содержание сахара совсем небольшое. Помимо этого, всего одна хурма способна поднять инсулин, поэтому ее не стоит употреблять диабетикам. Также ягоду стоит употреблять аккуратно тем, у кого камни в почках или проблемы с мочевым пузырем.