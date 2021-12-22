Врач рассказала, кому нельзя есть курицу

Врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия рассказала о людях, для которых куриное мясо может быть опасно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Как отметила эксперт, блюда из молодых кур нельзя употреблять людям с нарушением пуринового обмена. В этом мясе содержится большое количество пурина.

“При нарушении пуринового обмена сначала повышается уровень мочевой кислоты в крови. Если не обращать на это внимания, это приводит к развитию подагры суставов, мочекислых камней в печени", - отметила Чедия.

Куриное мясо цыплят-бройлеров необходимо употреблять людям с повышенным холестерином.

"В мясе цыплят мало холестерина. Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных"

По словам диетолога, часть курицы тоже стоит выбирать исходя из ваших предпочтений. В красном мясе содержится много железа, цинка и витаминов группы В. Белое лучше использовать для диетического питания, в нем мало жира и холестерина.