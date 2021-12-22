Названы продукты, провоцирующие депрессию

Диетолог Анастасия Тараско рассказала о продуктах, которые могут вызвать у человека депрессию. Об этом сообщает “Медик Форум”. Для снижения риска развития этого психического заболевания, нужно ограничить себя в еде.

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Под запретом оказались хлебобулочные изделия. Диетолог рассказала, что от употребления “быстрых” углеводов лучше отказаться. Они попадают в организм и резко насыщают кровь, а потом так же быстро покидают тело. Из-за этого происходят перепады настроения, появляется легкая депрессия и желание съесть еще что-нибудь.

“Это приводит к известным всем последствиям — излишнему весу, и депрессия никуда не уходит, а еще больше усугубляется. Обогатите свой рацион продуктами, содержащими триптофан, и получите отличные результаты”, — пояснила эксперт.