Раскрыта польза семян чиа

Эксперты раскрыли пользу семян чиа для организма. Семена значительно уменьшают риск развития сердечных заболеваний, пишет портал Food News.

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Этот продукт богат клетчаткой, белками, полезными жирами и другими важными веществами, которые поддерживают здоровье. Так, всего в двух чайных ложках этих семян содержатся 13 процентов суточной нормы полезных жиров, 40 процентов суточной нормы клетчатки, 17 процентов от нормы кальция и 23 процента суточной нормы магния.

Из-за большого количества растворимой клетчатки семена чиа помогают снизить уровень «плохого» холестерина, и это уменьшает риск развития сердечных заболеваний. Клетчатка способствует поглощению сахара и понижает уровень глюкозы в крови, а кислоты омега-3 поддерживают сердце. Кроме того, в семенах содержится цинк, фолиевая кислота и витамин С.

Благодаря отличному балансу белков, полезных жиров и клетчатки семена чиа поддерживают стабильный уровень энергии. Сложные углеводы, содержащиеся в этом продукте, дольше перевариваются, а значит не вызывают скачков уровня сахара, что также может сказаться на уровне энергии, пишут авторы статьи.