Названы продукты, провоцирующие брожение в желудке

Диетолог Светлана Фус перечислила продукты, которые вызывают бродильные процессы в организме. Ее слова приводит РИА Новости.

В первую очередь, такой процесс запускают продукты с высоким содержанием крахмала, рассказала специалист. Например, каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые.

Также газообразование провоцирует клетчатка, которая содержится в сырых овощах, фруктах, бобовых и орехах.

"Кроме того вздутие живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно",

- отметила врач.

Также провоцировать брожение в организме потенциально могут сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки, сладости, грибы и различные молочные продукты.