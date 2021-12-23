Диетологи назвали помогающий от тяги к сладкому продукт

Американские диетологи назвали продукт, помогающий соблюдающим диету людям справиться с тягой к сладкому в течение дня. Об этом сообщает Eat This, Not That!

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По мнению специалистов, лучше всего в борьбе с желанием съесть что-то сладкое поможет завтрак из овсяной каши. Диетолог Триста Бест считает, что многие традиционные продукты для завтрака вроде хлопьев с молоком или выпечки, продающейся в кафе, может увеличить дневное потребление сахара.

«Завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, однако вы скоро снова проголодаетесь, и скорее всего попытаетесь утолить этот голод большим количеством углеводов и сахара», — отметила Бест.

Врач-диетолог Лиза Янг согласилась с коллегой и заявила, что лучшим способом бороться с тягой к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак. «Клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, не только полезна сама по себе, но и помогает поддерживать нужный уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому», — считает Янг.

Она добавила, что лишние белки и жиры могут ослабить желание съесть что-то сладкое, поэтому стоит добавить в овсянку нежирное молоко, семена льна и ягоды.