Новогодние салаты, которые можно приготовить за 10 минут

Если в канун Нового года вам вовсе не хочется провести весь день на кухне, нарезая салаты, а потом пытаться в считанные минуты привести себя в порядок перед главной ночью в году, на помощь придут рецепты быстрых салатов, которыми делится “Рамблер”. На их приготовление уйдет минимум времени, а вкус наверняка порадует ваших гостей.
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Салат с копченой курицей
- Копченая курица (окорочок) - 300-350 г
- Морковь по-корейски - 250-300 г
- Кукуруза консервированная - 1 банка
- Майонез или сметана - 2-3 ст. ложки
- Соль - по вкусу
- Курицу режем небольшими кубиками.
- С моркови по-корейски и кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
- Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез или сметану, перемешиваем.
- Солим по вкусу и подаем к столу.
Салат получается очень ярким, необычным и вкусным.
Салат с авокадо и крабовыми палочками
Этот салат выкладывается слоями, но на его приготовление не уйдет много времени. Ингредиенты для него подготовить очень просто.
- Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 г
- Авокадо - 1 крупное
- Яйца - 4 шт.
- Сыр твердый - 150 г
- Яблоко (лучше зеленое, с кислинкой) - 1 крупное
- Майонез или сметана
- Отвариваем яйца и натираем отдельно желток и белок на крупной терке.
- Авокадо, сыр и яблоко также по отдельности натираем на крупной терке.
- Крабовые палочки режем тонкими полосками.
- На плоскую тарелку выкладываем слой натертых белков.
- Следом - натертый сыр.
- Следующий слой - авокадо. Смазываем его майонезом или сметаной.
- Далее выкладываем крабовые палочки.
- Слой яблок, смазываем их майонезом.
- Завершающий слой - натертые желтки.
Слои по желанию можно немного подсолить и украсить салат веточками зелени.
Салат с ветчиной и ананасом
Если вы и ваши гости не приверженцы консервативного сочетаний продуктов, а готовы пробовать новые вкусы, этот легкий салат вам точно понравится.
- Ветчина - 200 г
- Ананас консервированный - 200 г
- Салат “Айсберг” или пекинская капуста - 300- 400 г
- Сыр твердый - 100 г
- Масло оливковое - 5 ст. ложек
- Сок половины лимона
- Красный молотый перец - щепотка
- Соль - по вкусу
- Ветчину нарезать соломкой и немного обжарить на среднем огне на разогретой сковороде до золотистого цвета (3-4 минуты).
- Сыр режем небольшими кубиками.
- Из банки с ананасами слить жидкость, нарезать ананас небольшими кусочками.
- Салат (или пекинскую капусту) порвать руками.
- Соединить все ингредиенты в миске.
- Заправить соусом, для которого необходимо смешать оливковое масло, сок половины лимона, красный молотый перец и соль.
- Хорошо перемешать и можно подавать салат к столу.