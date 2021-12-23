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3 часа назад

Новогодние салаты, которые можно приготовить за 10 минут

Если в канун Нового года вам вовсе не хочется провести весь день на кухне, нарезая салаты, а потом пытаться в считанные минуты привести себя в порядок перед главной ночью в году, на помощь придут рецепты быстрых салатов, которыми делится “Рамблер”. На их приготовление уйдет минимум времени, а вкус наверняка порадует ваших гостей.

Новогодние салаты, которые можно приготовить за 10 минут
Фото: DepositphotosDepositphotos

Салат с копченой курицей

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Ингредиенты:

  • Копченая курица (окорочок) - 300-350 г
  • Морковь по-корейски - 250-300 г
  • Кукуруза консервированная - 1 банка
  • Майонез или сметана - 2-3 ст. ложки
  • Соль - по вкусу

Приготовление:

  1. Курицу режем небольшими кубиками.
  2. С моркови по-корейски и кукурузы сливаем лишнюю жидкость.
  3. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез или сметану, перемешиваем.
  4. Солим по вкусу и подаем к столу.

Салат получается очень ярким, необычным и вкусным.

Салат с авокадо и крабовыми палочками

Этот салат выкладывается слоями, но на его приготовление не уйдет много времени. Ингредиенты для него подготовить очень просто.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 г
  • Авокадо - 1 крупное
  • Яйца - 4 шт.
  • Сыр твердый - 150 г
  • Яблоко (лучше зеленое, с кислинкой) - 1 крупное
  • Майонез или сметана

Приготовление:

  1. Отвариваем яйца и натираем отдельно желток и белок на крупной терке.
  2. Авокадо, сыр и яблоко также по отдельности натираем на крупной терке.
  3. Крабовые палочки режем тонкими полосками.
  4. На плоскую тарелку выкладываем слой натертых белков.
  5. Следом - натертый сыр.
  6. Следующий слой - авокадо. Смазываем его майонезом или сметаной.
  7. Далее выкладываем крабовые палочки.
  8. Слой яблок, смазываем их майонезом.
  9. Завершающий слой - натертые желтки.

Слои по желанию можно немного подсолить и украсить салат веточками зелени.

Салат с ветчиной и ананасом

Если вы и ваши гости не приверженцы консервативного сочетаний продуктов, а готовы пробовать новые вкусы, этот легкий салат вам точно понравится.

Ингредиенты:

  • Ветчина - 200 г
  • Ананас консервированный - 200 г
  • Салат “Айсберг” или пекинская капуста - 300- 400 г
  • Сыр твердый - 100 г
  • Масло оливковое - 5 ст. ложек
  • Сок половины лимона
  • Красный молотый перец - щепотка
  • Соль - по вкусу

Приготовление:

  1. Ветчину нарезать соломкой и немного обжарить на среднем огне на разогретой сковороде до золотистого цвета (3-4 минуты).
  2. Сыр режем небольшими кубиками.
  3. Из банки с ананасами слить жидкость, нарезать ананас небольшими кусочками.
  4. Салат (или пекинскую капусту) порвать руками.
  5. Соединить все ингредиенты в миске.
  6. Заправить соусом, для которого необходимо смешать оливковое масло, сок половины лимона, красный молотый перец и соль.
  7. Хорошо перемешать и можно подавать салат к столу.
Еда,
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