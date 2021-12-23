Новогодние салаты, которые можно приготовить за 10 минут

Если в канун Нового года вам вовсе не хочется провести весь день на кухне, нарезая салаты, а потом пытаться в считанные минуты привести себя в порядок перед главной ночью в году, на помощь придут рецепты быстрых салатов, которыми делится “Рамблер”. На их приготовление уйдет минимум времени, а вкус наверняка порадует ваших гостей.

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Салат с копченой курицей

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Ингредиенты:

Копченая курица (окорочок) - 300-350 г

Морковь по-корейски - 250-300 г

Кукуруза консервированная - 1 банка

Майонез или сметана - 2-3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Приготовление:

Курицу режем небольшими кубиками. С моркови по-корейски и кукурузы сливаем лишнюю жидкость. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез или сметану, перемешиваем. Солим по вкусу и подаем к столу.

Салат получается очень ярким, необычным и вкусным.

Салат с авокадо и крабовыми палочками

Этот салат выкладывается слоями, но на его приготовление не уйдет много времени. Ингредиенты для него подготовить очень просто.

Ингредиенты:

Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 г

Авокадо - 1 крупное

Яйца - 4 шт.

Сыр твердый - 150 г

Яблоко (лучше зеленое, с кислинкой) - 1 крупное

Майонез или сметана

Приготовление:

Отвариваем яйца и натираем отдельно желток и белок на крупной терке. Авокадо, сыр и яблоко также по отдельности натираем на крупной терке. Крабовые палочки режем тонкими полосками. На плоскую тарелку выкладываем слой натертых белков. Следом - натертый сыр. Следующий слой - авокадо. Смазываем его майонезом или сметаной. Далее выкладываем крабовые палочки. Слой яблок, смазываем их майонезом. Завершающий слой - натертые желтки.

Слои по желанию можно немного подсолить и украсить салат веточками зелени.

Салат с ветчиной и ананасом

Если вы и ваши гости не приверженцы консервативного сочетаний продуктов, а готовы пробовать новые вкусы, этот легкий салат вам точно понравится.

Ингредиенты:

Ветчина - 200 г

Ананас консервированный - 200 г

Салат “Айсберг” или пекинская капуста - 300- 400 г

Сыр твердый - 100 г

Масло оливковое - 5 ст. ложек

Сок половины лимона

Красный молотый перец - щепотка

Соль - по вкусу

Приготовление: