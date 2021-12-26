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7 часов назад

Можно ли есть яичницу каждый день

Яичница — не только сытное и вкусное, но и полезное блюдо. Многие люди начинают свое утро с глазуньи и задаются вопросом, насколько полезно есть яйца каждый день. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

В яичнице содержится масса витаминов и минеральных веществ. Первостепенное значение имеет содержание жирных кислот. Они участвуют в метаболических процессах и положительно влияют на работу мозга. Витамины в составе яиц отражаются на внешнем виде волос, ногтей и кожи.

Главная ценность заключается в белке, который является строительным материалом для организма. Он участвует в создании мышц, сухожилий, органов и кожи. Кроме него в составе яиц присутствуют липиды, аминокислоты и витамины группы B и другие полезны элементы.

Чтобы глазунья получилась более полезной, необходимо использовать немного растительного масла. Достаточно лишь смазать им дно сковородки. Для снижения риска заражения кишечными инфекциями необходимо тщательно прожаривать яйца, уделяя особое внимание белковой части.

Существует мнение, что регулярно питаться яйцами нельзя, так как это вредит сердечно-сосудистой системе из-за высокого количества холестерина. Действительно, в желтках содержится от 200 мг холестерина, однако многочисленные исследования не подтвердили увеличение его показателя в крови людей, которые регулярно съедали в сутки по три цельных яйца.

Холестерин в яйцах сложно назвать плохим. Гораздо вреднее в этом продукте так называемые трансжиры. Взрослому человеку можно регулярно употреблять до двух цельных яиц в день, но белка в целом можно есть и больше.

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