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2 часа назад

Диетолог назвала допустимую "дозу" мандаринов каждый день

Диетолог и специалист по нутрициологии Надежда Цапкина рассказала, чем полезны и опасны мандарины.

Названа допустимая "доза" мандаринов каждый день
Фото: pexels.compexels.com

«В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний», - рассказала нутрициолог в интервью РИА Новости.

Диетолог сообщила, что мандарины содержат большое количество фруктозы, потребление которой рекомендовано на уровне 40 граммов в день. Превышение этой нормы может вызвать проблемы с печенью. Соответственно, рекомендуется съедать не более 4-5 мандаринов в день.

Также специалист предупредила и о возможном возникновении аллергической реакции вследствие переедания плодов мандарина. Она предостерегла страдающих гастритом людей, поскольку «мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка».

Ранее нутрициолог Анна Дробышева рассказала о пользе одного киви в день. По ее словам, этот фрукт способен сжигать жиры, которые блокируют артерии. Особую ценность киви представляет для беременных женщин, поскольку он богат калием.

Еда,РИА Новости,
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