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21 минуту назад

Врач назвала оптимальную дозу мандаринов в сутки

Стало известно, сколько мандаринов можно съесть в сутки без вреда для здоровья. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

Врач назвала оптимальную дозу мандаринов в сутки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач отметила, что неконтролируемое употребление мандаринов может стать предвестником проблем с печенью, так как норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. Поэтому диетолог рекомендует съедать не более четырех-пяти мандаринов в сутки.

"Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка",

- отметила врач.

Цапкина напомнила, что мандарины являются источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B, а также клетчатки.

"В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний".

Ранее мы писали, что российский врач назвал суточную норму соли.

Еда,РИА Новости,
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