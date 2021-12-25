Как сделать праздничный стол полезным для здоровья

Профессор, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина — о том, как сделать праздник таким, чтобы он оставил только приятные воспоминания

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Новый год — один из самых любимых россиянами праздников. Но потребление пищи ночью и в большом количестве — не просто не физиологично, но вредно для здоровья. Каждый год праздничное застолье становится серьезным испытанием для организма россиян, и нередко праздники заканчиваются отравлениями, проблемами с желудочно-кишечным трактом, обострениями хронических заболеваний. Однако, можно постараться сделать новогодний стол полезным для здоровья. Как это осуществить на практике?

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Что вредно для здоровья?

Конечно, Новый год — тот праздник, когда можно немного побаловать себя и разрешить себе то, что вы не разрешаете в повседневной жизни. И все же некоторые продукты стоит ограничить или полностью исключить. К ним относится жареная пища, копчености, колбасы, разносолы и маринады, кондитерские изделия, конфеты и пр.

В них содержатся такие компоненты, как трансжиры, большое количество соли, и быстрые углеводы, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Однако, говоря о вреде для здоровья, мы должны упомянуть не только какие-то отдельные блюда праздничного стола. Важен сам режим питания. Перед новогодней ночью нельзя голодать. Ешьте, как обычно: несколько раз в день, небольшими порциями в объеме не более одного стакана. Тогда вы не будете голодным ожидать боя курантов, и, соответственно, не съедите за праздничным столом слишком много.

Еще одно важное правило: постарайтесь приготовить столько еды, сколько можно съесть за один раз, чтобы не доедать еще несколько дней. В салатах, особенно с добавлением заправок, быстро размножается патогенная микрофлора. Это может привести к серьезным отравлениям.

Если говорить о способах приготовления, то полезнее всего продукты запекать или отваривать на пару. Сделать их вкусными помогут ароматные травы, горчица, лимон.

Особо стоит сказать об алкоголе. Конечно, трудно представить празднование Нового года без игристого вина. Но постарайтесь ограничиться одним-двумя бокалами. А чтобы алкоголь побыстрее метаболизировался (то есть, вышел из организма), в новогоднюю ночь нужно хорошо погулять и потанцевать. Тем более, что праздник к этому располагает.

Чем заменить вредные продукты?

Традиционные блюда новогоднего застолья — салат оливье, селедка под шубой, мясо по-французски. Как сделать их максимально полезными?

«Оливье» — главное украшение праздничного стола, которое мы привыкли готовить в больших количествах. Между тем, как раз с подобными блюдами, заправленными майонезом, связано большинство пищевых отравлений. Что полезного есть в оливье? Овощи, отварное нежирное мясо, яйца. В них содержатся необходимый нам белок, микроэлементы, витамины. Заправку тоже можно сделать полезной — на основе йогурта. Маринованные огурцы замените свежим яблоком, консервированный горошек — отварным. Салат «Оливье» в стиле ЗОЖ имеет все шансы стать главным блюдом новогоднего стола.

Селедка под шубой — тоже классика новогоднего стола. Постарайтесь выбрать для нее малосоленую рыбу, которую можно дополнительно вымочить в молоке и не солить сам салат. Овощную составляющую можно не изменять, а вот в качестве соуса используйте нежирную сметану, смешанную с горчицей.

Мясо по-французски традиционно любимо россиянами. Выбирайте для него нежирные сорта белого мяса (индейку, куриное филе), майонез замените той же сметаной с горчицей.

Из полезных и вкусных блюд к новогоднему столу можно побаловать себя дарами моря (вместо бутербродов с соленой красной икрой или консервированных шпрот). Сделайте ассорти из отварных кусочков рыбы, разных сортов, морской капусты. Их можно не солить, а полить лимоном и посыпать прованскими травами. Они содержат в своем составе необходимые организму йод и цинк. И к тому же белок, содержащийся в них, усваивается куда лучше жирных сортов мяса.

Вместо традиционных для наших застолий нарезок сырокопченых колбас и копченого мяса, которые могут нанести вред поджелудочной железе, печени и желчному пузырю, запеките буженину в фольге, отварите язык и говядину, красиво нарежьте их и подайте с хреном и лимоном.