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3 часа назад

Диетолог опровергла мифы о способствующих похудению продуктах

Диетолог Татьяна Дик опровергла мифы о популярных ЗОЖ-продуктах, якобы способствующих похудению. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Диетолог опровергла мифы о способствующих похудению продуктах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, ананасы, ягоды годжи и имбирь, вопреки распространенному мнению, не помогут похудеть. Полезных веществ в них не больше, чем в шиповнике, считает эксперт. «Такой же набор витаминов можно получить из гречки или зелени», — отметила она.

Дик заявила, что ананас назвали жиросжигающим продуктом из-за бромелаина — фермента, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но он не влияет на жировой запас. Имбирь тоже не разжигает жир и не ускоряет метаболизм, добавила диетолог.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три действенных способа похудения, которые помогли ему сбросить девять килограммов. По словам Мосли, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и не набирать лишних килограммов, нужно не бояться чувства голода и избегать перееданий.

Еда,Майкл Мосли,РИА Новости,
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