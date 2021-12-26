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2 часа назад

Как не переесть в новогоднюю ночь, даже если очень хочется

Отказываться от вкусностей необязательно, но нужно помнить несколько правил.

Как не переесть в новогоднюю ночь, даже если очень хочется
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вот уже через считаные дни мы встретим Новый год: кто-то дома, в кругу семьи, кто-то с друзьями в ресторане, а кто-то со своей половинкой на берегу океана. Но всех объединит одно — новогодний стол, изобилие вкусных блюд и напитков. Как же избежать переедания в новогоднюю ночь, в какой момент остановиться и как подготовиться к «празднику живота»?

Не давать себе установку «не переесть»

А для этого:
  • Заранее позаботиться о праздничном меню
  • Придерживаться нескольких правил правильного застолья

После 2-3 тостов нужно сделать перерыв (танцы, викторины, прогулка, уборка стола или любое другое движение),

Сколько можно «застолить»?

Даже если вы придерживаетесь правильного питания, «застолить» можно целую ночь — только прислушивайтесь к собственному организму. Запишите это в счёт читмила.

А что с алкоголем?

Полностью отказываться от алкоголя необязательно. Но лучше выбирать не крепкие алкогольные напитки, а вино. Употребление крепкого спиртного неизбежно заставляет забыть о данных себе обещаниях — в таком случае переесть становится куда проще.

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