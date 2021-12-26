Что будет, если есть мандарины каждый день

Мандарины дарят неповторимое ощущение приближающихся новогодних праздников и взрослым и детям. И многие не замечают, как уплетают один плод за другим. «Рамблер» расскажет, что будет с организмом, если есть мандарины каждый день.

Мандарины, как и все цитрусовые богаты витамином C. Он, в свою очередь, помогает предотвратить воспалительные процессы в организме, нормализовать артериальное давление и оказывать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно же, этот витамин необходим для правильного функционирования иммунной системы.

Также мандарины богаты витамином A. Он помогает в борьбе с кожными заболеваниями, как акне, угревая сыпь и другими покраснениями и воспалениями. А в совокупности с антиоксидантами снижается процесс старения и стимулируется выработка коллагена.

Кроме этого, ежедневное употребление мандаринов может улучшить пищеварение благодаря пищевым волокнам, которые в них содержатся. Однако нужно быть острожными, ведь при таком большом потреблений цитрусовых может повыситься кислотность желудка и нарушиться микрофлора кишечника.

К побочным свойствам ежедневного употребления мандаринов также можно отнести аллергическую реакцию. Так, средняя суточная норма составляет не более четырех штук. И если ее превысить, то могут появиться покраснения и зуд.