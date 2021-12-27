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2 часа назад

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от сильного похмелья

Приближаются праздничные дни и многие уже запасаются продуктами для новогоднего стола. Диетолог, нутрициолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу" рассказала о том, что поможет избежать похмелья.

Перечислены способы обезопасить себя от сильного похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист отметила, что крайне важно - не оставаться голодными.

"Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя".

Последствия после выпитого также усиливают химические соединения, которые часто добавляют в спирт для усиления вкуса, аромата и цвета. Поэтому диетолог советует отдавать предпочтение светлому пиву или белому вину.

Снизить воздействие на организм можно, выпив черный чай.

"Конечно, я вам желаю меньше употреблять алкоголь на праздники. Кстати, чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше",

- отметила врач, добавив, что пить нужно медленно.

Ранее мы писали, какой напиток считается самым действенным при похмельном синдроме.

Еда,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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