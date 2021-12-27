Перечислены способы обезопасить себя от сильного похмелья

"Конечно, я вам желаю меньше употреблять алкоголь на праздники. Кстати, чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше",