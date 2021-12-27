5 быстрых закусок для праздничного застолья

Приготовить необычные и очень вкусные закуски для праздничного стола можно довольно быстро. Рецептами делится "Рамблер".
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Закуска из фасоли и плавленых сырков
- 3 яйца
- 2 плавленых сырка
- 1 пачка соленых крекеров
- 1 банка фасоли (в собственном соку, но подойдет и в томате)
- 4 ст. ложки растительного масла
- 1-1,5 ч. ложки горчицы
- 2 ст. ложки лимонного сока
- 1-2 ч. ложки сахара (по вкусу)
- соль по вкусу
- С фасоли сливаем жидкость (можно оставить немного в отдельной емкости, чтобы добавить, если консистенция получившейся массы будет слишком густой). Взбиваем блендером до однородной массы.
- Добавляем соль, сахар, горчицу. Взбивая блендером, перемешиваем.
- Не переставая взбивать, добавляем лимонный сок и растительное масло. Масса должна немного загустеть. Если соус получился слишком густой, можно добавить немного жидкости, оставшейся от фасоли и хорошо перемешать.
- В отдельную емкость натираем отваренны яйца и плавленые сырки.
- Добавляем соус из фасоли и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем получившуюся массу на крекеры с помощью чайной ложки или кондитерского мешочка.
- Можно украсить оливками и долькой лимона.
Закуска из корейской моркови в лаваше
- 3 яйца
- Морковь по-корейски - 300 г
- Горчица - 1 ч. ложка
- Майонез или сметана - 1 ст. ложка
- Лаваш
- Яйца отварить, порезать не слишком мелко.
- В чашу блендера выложить корейскую морковь, яйца, добавить горчицу, майонез или сметану и хорошо пробить все до получения однородной массы. По вкусу можно добавить соль.
- Листы лаваша смазываем получившейся морковной массой и сворачиваем в рулет.
- Заворачиваем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на пару часов.
- Перед подачей, нарезаем рулет на кусочки.
Закуска с крабовым мясом и апельсинами
- 150-200 г крабового мяса
- 50 г авокадо
- 50 г мякоти апельсина
- 1-2 ст. ложки майонеза
- 200 г соленых крекеров
- соль, перец по вкусу
- Очистить апельсин и авокадо, нарезать произвольно.
- Нарезать крабовое мясо.
- Авокадо, крабовое мясо и мякоть апельсина поместить в чашу блендера, взбить.
- Приправить по вкусу солью и перцем. Перемешать.
- Получившуюся массу выкладываем на крекеры, сверху кладем оставшиеся крекеры.
Роллы с семгой и творогом
- 200 г филе слабосоленой семги
- 250 г творога
- 1 огурец
- 3 ст. ложки лимонного сока
- соль, перец по вкусу
- 2 черешка сельдерея (для украшения)
- Семгу нарезать тонкими достаточно широкими пластинами, сбрызнуть соком лимона, оставить на 5-10 минут.
- Творог протереть через сито или пробить в блендере, посолить, поперчить по вкусу.
- Огурец нарезать полосками.
- На середину пластов семги выложить творог, полоску огурца, свернуть в ролл и убрать в морозилку на 30-40 минут.
- По истечении указанного времени достаем ролл и нарезаем кусочками толщиной около 2 см.
- Можно подавать в таком виде или выложить роллы на нарезанные черешки сельдерея и закрепить шпажками.
Шашлычки из креветок в имбирном соусе
- 300 г креветок (лучше взять королевские, но обычные тоже подойдут)
- 1 болгарский перец
- 150-200 г томатов черри
- Для маринада:
- 3-4 дольки чеснока
- 1 ч. ложка тертого корня имбиря
- 1\4 ч. ложки паприки
- 1\4 ложки карри
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 1 ч. ложка винного уксуса
- Сначала приготовим маринад. Для этого надо смешать измельченный чеснок, корень имбиря, соевый соус, оливковое масло и специи. Взбить все блендером.
- Креветки очистить, промыть и обсушить.
- Болгарский перец порезать небольшими кубиками.
- Соединить креветки, болгарский перец и томаты черри. Залить маринадом и оставить мариноваться на 30-40 минут.
- По истечении указанного времени. Нанизать на деревянные шпажки поочередно креветки и овощи.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Запекать креветки с овощами до золотистого цвета.
- Можно креветки с овощами на шпажках обжарить на гриле.
- Оставшийся маринад прогреть, добавить 3-4 ст. ложки воды, проварить на слабом огне до загустения.
- Шпажки с креветками и овощами выложить на большую тарелку, полить соусом. Подавать к столу, украсив дольками лимона.