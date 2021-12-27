Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
1 час назад

5 быстрых закусок для праздничного застолья

Приготовить необычные и очень вкусные закуски для праздничного стола можно довольно быстро. Рецептами делится "Рамблер".

5 быстрых закусок для праздничного застолья
Фото: DepositphotosDepositphotos

Закуска из фасоли и плавленых сырков

Видео дня

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 1 пачка соленых крекеров
  • 1 банка фасоли (в собственном соку, но подойдет и в томате)
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • 1-1,5 ч. ложки горчицы
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • 1-2 ч. ложки сахара (по вкусу)
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. С фасоли сливаем жидкость (можно оставить немного в отдельной емкости, чтобы добавить, если консистенция получившейся массы будет слишком густой). Взбиваем блендером до однородной массы.
  2. Добавляем соль, сахар, горчицу. Взбивая блендером, перемешиваем.
  3. Не переставая взбивать, добавляем лимонный сок и растительное масло. Масса должна немного загустеть. Если соус получился слишком густой, можно добавить немного жидкости, оставшейся от фасоли и хорошо перемешать.
  4. В отдельную емкость натираем отваренны яйца и плавленые сырки.
  5. Добавляем соус из фасоли и тщательно перемешиваем.
  6. Выкладываем получившуюся массу на крекеры с помощью чайной ложки или кондитерского мешочка.
  7. Можно украсить оливками и долькой лимона.

Закуска из корейской моркови в лаваше

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • Морковь по-корейски - 300 г
  • Горчица - 1 ч. ложка
  • Майонез или сметана - 1 ст. ложка
  • Лаваш

Приготовление:

  1. Яйца отварить, порезать не слишком мелко.
  2. В чашу блендера выложить корейскую морковь, яйца, добавить горчицу, майонез или сметану и хорошо пробить все до получения однородной массы. По вкусу можно добавить соль.
  3. Листы лаваша смазываем получившейся морковной массой и сворачиваем в рулет.
  4. Заворачиваем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на пару часов.
  5. Перед подачей, нарезаем рулет на кусочки.

Закуска с крабовым мясом и апельсинами

Ингредиенты:

  • 150-200 г крабового мяса
  • 50 г авокадо
  • 50 г мякоти апельсина
  • 1-2 ст. ложки майонеза
  • 200 г соленых крекеров
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить апельсин и авокадо, нарезать произвольно.
  2. Нарезать крабовое мясо.
  3. Авокадо, крабовое мясо и мякоть апельсина поместить в чашу блендера, взбить.
  4. Приправить по вкусу солью и перцем. Перемешать.
  5. Получившуюся массу выкладываем на крекеры, сверху кладем оставшиеся крекеры.

Роллы с семгой и творогом

Ингредиенты:

  • 200 г филе слабосоленой семги
  • 250 г творога
  • 1 огурец
  • 3 ст. ложки лимонного сока
  • соль, перец по вкусу
  • 2 черешка сельдерея (для украшения)

Приготовление:

  1. Семгу нарезать тонкими достаточно широкими пластинами, сбрызнуть соком лимона, оставить на 5-10 минут.
  2. Творог протереть через сито или пробить в блендере, посолить, поперчить по вкусу.
  3. Огурец нарезать полосками.
  4. На середину пластов семги выложить творог, полоску огурца, свернуть в ролл и убрать в морозилку на 30-40 минут.
  5. По истечении указанного времени достаем ролл и нарезаем кусочками толщиной около 2 см.
  6. Можно подавать в таком виде или выложить роллы на нарезанные черешки сельдерея и закрепить шпажками.

Шашлычки из креветок в имбирном соусе

Ингредиенты:

  • 300 г креветок (лучше взять королевские, но обычные тоже подойдут)
  • 1 болгарский перец
  • 150-200 г томатов черри
  • Для маринада:
  • 3-4 дольки чеснока
  • 1 ч. ложка тертого корня имбиря
  • 1\4 ч. ложки паприки
  • 1\4 ложки карри
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ч. ложка винного уксуса

Приготовление:

  1. Сначала приготовим маринад. Для этого надо смешать измельченный чеснок, корень имбиря, соевый соус, оливковое масло и специи. Взбить все блендером.
  2. Креветки очистить, промыть и обсушить.
  3. Болгарский перец порезать небольшими кубиками.
  4. Соединить креветки, болгарский перец и томаты черри. Залить маринадом и оставить мариноваться на 30-40 минут.
  5. По истечении указанного времени. Нанизать на деревянные шпажки поочередно креветки и овощи.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Запекать креветки с овощами до золотистого цвета.
  8. Можно креветки с овощами на шпажках обжарить на гриле.
  9. Оставшийся маринад прогреть, добавить 3-4 ст. ложки воды, проварить на слабом огне до загустения.
  10. Шпажки с креветками и овощами выложить на большую тарелку, полить соусом. Подавать к столу, украсив дольками лимона.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители